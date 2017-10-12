Мэр Омска Фролов лично примет участие в последнем осеннем субботнике

В ближайшую субботу, 14 октября, в Омске пройдет последний в этом году общегородской субботник. Вместе с коммунальными службами города на уборку выйдут сотни омичей. Кроме того, принять личное участие в мероприятии планируют и первые лица города и региона.

Так, исполняющий обязанности мэра города Омска Сергей Фролов вместе с директорами департаментов будет убирать территорию Зеленого острова. На уборку также выйдут члены облправительства.

Сегодня в мэрии провели заседание межведомственной комиссии, контролирующей ЖКК, на которой вопрос коснулся и общегородского субботника.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска:

— Нам всем следует мобилизоваться, так как территория города должна быть подготовлена к снежному периоду, иначе значительно осложнится последующая весенняя уборка.

Отметим, что санитарная очистка традиционно проводится в городе осенью и весной. в мероприятиях по очистке принимают участие и крупные промпредприятия региона, и коммерческие компании. На субботники активно выходят КТОСы и сотрудники бюджетных организаций. Жители города понимают, что с серьезной сезонной уборкой коммунальным службам города в одиночку не справиться.