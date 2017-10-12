Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Ведущий Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ назвали имя спонсора Липницкой, оплатившего ее лечение
Покупайте у США: соцсети ответили заявлениям Литвы
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
10Учителя при власти
18Ребятам о зайчатах
10:04 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска Фролов лично примет участие в последнем осеннем субботнике

В коммунальных организациях города уже объявлена мобилизация. Технику и людей готовят к масштабной уборке.

В ближайшую субботу, 14 октября, в Омске пройдет последний в этом году общегородской субботник. Вместе с коммунальными службами города на уборку выйдут сотни омичей. Кроме того, принять личное участие в мероприятии планируют и первые лица города и региона.

Так, исполняющий обязанности мэра города Омска Сергей Фролов вместе с директорами департаментов будет убирать территорию Зеленого острова. На уборку также выйдут члены облправительства.

Сегодня в мэрии провели заседание межведомственной комиссии, контролирующей ЖКК, на которой вопрос коснулся и общегородского субботника.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска:

 — Нам всем следует мобилизоваться, так как территория города должна быть подготовлена к снежному периоду, иначе значительно осложнится последующая весенняя уборка.

Отметим, что санитарная очистка традиционно проводится в городе осенью и весной. в мероприятиях по очистке принимают участие и крупные промпредприятия региона, и коммерческие компании. На субботники активно выходят КТОСы и сотрудники бюджетных организаций. Жители города понимают, что с серьезной сезонной уборкой коммунальным службам города в одиночку не справиться.

Ранее субботник планировалось провести 7 октября, но из-за того, что муниципальная техника была занята на ремонте дорог, общегородской субботник пришлось перенести на неделю. Зато в мэрии пообещали оперативно убрать мусор с обочин после коллективной уборки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Воздух Омска загрязнён пылью и угарным газом
Назаров на встрече с Бурковым рассказал, что не успел сделать за пять лет
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь