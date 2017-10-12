Фролов подписал пятилетнюю программу благоустройства для Омска
Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым подписана программа благоустройства города до 2022 года.
Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым подписана программа благоустройства города до 2022 года.
На благоустройство Омска до 2022 года будет выделено 800 млн рублей. Соответствующую программу утвердил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Документ определяет основные плановые параметры «пятилетки благоустройства», рассчитанной на 2018 — 2022 годы.
В программу благоустройства дворов теперь включены монтаж систем освещения, установка скамеек и урн для мусора. К дополнительным видам работ отнесены озеленение, оборудование детских игровых и спортивных площадок, а также автомобильных парковок.
«При разработке нашей муниципальной программы мы учитывали опыт работы по ремонту дворовых территорий в этом году, пожелания и замечания граждан, депутатов Омского городского Совета, мнение независимых экспертов», — заявил Сергей Фролов.