Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
7 полезных осенних продуктов
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Учителя при власти
18Ребятам о зайчатах
09:59 (мск), источник: СуперОмск

Фролов подписал пятилетнюю программу благоустройства для Омска

Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым подписана программа благоустройства города до 2022 года.

На благоустройство Омска до 2022 года будет выделено 800 млн рублей. Соответствующую программу утвердил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Документ определяет основные плановые параметры «пятилетки благоустройства», рассчитанной на 2018 — 2022 годы.

В программу благоустройства дворов теперь включены монтаж систем освещения, установка скамеек и урн для мусора. К дополнительным видам работ отнесены озеленение, оборудование детских игровых и спортивных площадок, а также автомобильных парковок.

«При разработке нашей муниципальной программы мы учитывали опыт работы по ремонту дворовых территорий в этом году, пожелания и замечания граждан, депутатов Омского городского Совета, мнение независимых экспертов», — заявил Сергей Фролов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь