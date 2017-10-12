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10:11 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: «Ураганы» уничтожили «террористов» под Челябинском

Подразделения реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной в Курганской области, уничтожили «незаконное вооруженное формирование» на подступах к Челябинску.

«По замыслу учений, целью расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» были бандгруппы, действующие в нескольких районах полигона. Подразделения действовали в связке с операторами беспилотников «Орлан» и разведывательных комплексов «Стрелец», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие нанесли сосредоточенные огневые удары по целям, имитирующим командные пункты и скопление техники «боевиков» на расстояниях от 8 до 20 километров. Разведчики, в свою очередь, в режиме реального времени передавали координаты целей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В учении приняли участие около тысячи военнослужащих, и было задействовано приблизительно 130 единиц техники.

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