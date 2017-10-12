Видео: «Ураганы» уничтожили «террористов» под Челябинском
Подразделения реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной в Курганской области, уничтожили «незаконное вооруженное формирование» на подступах к Челябинску.
Подразделения реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной в Курганской области, уничтожили «незаконное вооруженное формирование» на подступах к Челябинску.
«По замыслу учений, целью расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» были бандгруппы, действующие в нескольких районах полигона. Подразделения действовали в связке с операторами беспилотников «Орлан» и разведывательных комплексов «Стрелец», — рассказали в
Военнослужащие нанесли сосредоточенные огневые удары по целям, имитирующим командные пункты и скопление техники «боевиков» на расстояниях от 8 до 20 километров. Разведчики, в свою очередь, в режиме реального времени передавали координаты целей.
В учении приняли участие около тысячи военнослужащих, и было задействовано приблизительно 130 единиц техники.