Борис Дубровский побывал в Златоусте на стадионе, в парке и в архиве — все идет по плану

Первый объект, который посетил губернатор, — биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Строится на областные средства, выделено более 280 млн рублей. Борис Дубровский обратил внимание на благоустройство прилегающей территории. Через два года этот комплекс сможет принимать соревнования международного уровня.

Исторически сложилось, что в Златоусте больше, чем во всех других городах региона, дореволюционных документов. Городской архив находился в жилом доме в удручающем состоянии. Архиву выделили другое помещение, а Борис Дубровский принял решение о выделении 7 млн рублей на ремонт и оборудование. Сейчас губернатор посетил этот объект, темпы ремонта хорошие, ждём новоселья.