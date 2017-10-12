Борис Дубровский побывал в Златоусте на стадионе, в парке и в архиве — все идет по плану
Сегодня, 12 октября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский работает в Миассе и Златоусте.
Сегодня, 12 октября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский работает в Миассе и Златоусте.
Первый объект, который посетил губернатор, — биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Строится на областные средства, выделено более 280 млн рублей. Борис Дубровский обратил внимание на благоустройство прилегающей территории. Через два года этот комплекс сможет принимать соревнования международного уровня.
Исторически сложилось, что в Златоусте больше, чем во всех других городах региона, дореволюционных документов. Городской архив находился в жилом доме в удручающем состоянии. Архиву выделили другое помещение, а Борис Дубровский принял решение о выделении 7 млн рублей на ремонт и оборудование. Сейчас губернатор посетил этот объект, темпы ремонта хорошие, ждём новоселья.
Еще один знаковый объект в Златоусте, которому уделил внимание губернатор, — парк «Молодежный», он занимает более 10 га. Реконструкция разбита на три этапа, первый завершается в этом году. На него более 20 млн рублей выделили из федерального и областного бюджетов. Уже есть верёвочный парк, аттракционы, летний кинотеатр. Есть амбиции сделать его межмуниципальным, развивать здесь много других направлений.