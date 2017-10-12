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10:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Минэкологии обратились к предпринимателям

Сегодня утром, 12 октября, региональное Минэкологии обратилось к предпринимателям — призыв зарегистрировать объекты, негативное воздействующие на окружающую среду, размещен на сайте ведомства, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Установленный законодательством срок подачи таких заявок истек 31 декабря 2016 года.

«В соответствии с федеральным законом “Об охране окружающей среды” постановка на государственный учет осуществляется на основании заявки, которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее, чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов».

Игнорирование закона или несвоевременная постановка на госучет, как и запоздалое предоставление данных об объектах, вредящих экологии, наказывается штрафами, напомнили в министерстве. От 5 до 20 тысяч рублей — санкции для должностных лиц, для компаний или индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до ста.

Ирина Коробейникова.

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