В Минэкологии обратились к предпринимателям

«В соответствии с федеральным законом “Об охране окружающей среды” постановка на государственный учет осуществляется на основании заявки, которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее, чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов».

Игнорирование закона или несвоевременная постановка на госучет, как и запоздалое предоставление данных об объектах, вредящих экологии, наказывается штрафами, напомнили в министерстве. От 5 до 20 тысяч рублей — санкции для должностных лиц, для компаний или индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до ста.