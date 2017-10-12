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10:58 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ поблагодарил коллег за предоставление Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС

Дискуссии в рамках заседания Совета глав государств ЕАЭС были открытыми и плодотворными, отметил по итогам мероприятия президент Молдовы.

Источник: Reuters

«Считаю, что получение Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе является отправной точкой для наращивания сотрудничества, развития межгосударственных стратегических отношений, а также создания значительных возможностей для экономического развития нашей страны», — отметил он.

Кроме этого, Игорь Додон поблагодарил своих коллег из 5 стран за положительное решение по поводу утверждения статуса наблюдателя ЕАЭС для Молдовы.

«Особо хочу сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину за последовательную поддержку в этом и других вопросах. Молдове нужны хорошие политические и экономические отношения как с Западом, так и с Востоком. Надо строить мосты, а не барьеры. Только так мы сможем преуспеть», — подытожил он.

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