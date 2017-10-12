Президент РМ поблагодарил коллег за предоставление Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС

«Считаю, что получение Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе является отправной точкой для наращивания сотрудничества, развития межгосударственных стратегических отношений, а также создания значительных возможностей для экономического развития нашей страны», — отметил он.



Кроме этого, Игорь Додон поблагодарил своих коллег из 5 стран за положительное решение по поводу утверждения статуса наблюдателя ЕАЭС для Молдовы.



«Особо хочу сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину за последовательную поддержку в этом и других вопросах. Молдове нужны хорошие политические и экономические отношения как с Западом, так и с Востоком. Надо строить мосты, а не барьеры. Только так мы сможем преуспеть», — подытожил он.