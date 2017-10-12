Каждого сотого пассажира досмотрели в метро Петербурга после теракта
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Сотрудники Петербургского метрополитена с апреля проверили личные вещи более трех миллионов человек, или каждого десятого пассажира.
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Сотрудники Петербургского метрополитена с апреля проверили личные вещи более трех миллионов человек, или каждого десятого пассажира.
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Как отметили в
Ужесточение пропускного режима в петербургском метро введен после теракта 3 апреля. Некоторое время спустя метрополитен проводил досмотр всех пассажиров на четырех станциях метро — «Спасской», «Звенигородской», «Электросиле» и «Крестовском острове». Горожане жаловались на такой порядок
3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в