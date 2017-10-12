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11:27 (мск), источник: Интерфакс

Каждого сотого пассажира досмотрели в метро Петербурга после теракта

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Сотрудники Петербургского метрополитена с апреля проверили личные вещи более трех миллионов человек, или каждого десятого пассажира.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена, с 4 апреля по 2 октября текущего года были выборочно проверены личные вещи более 3,1 млн пассажиров. По данным сайта метрополитена, городская подземка ежедневно перевозит более 2 млн человек или свыше 360 млн за полгода.

Таким образом, за этот период в метро Петербурга досмотрели вещи примерно каждого сотого пассажира.

За тот же период в рентген-кабинах, установленных на 15 станциях, добровольно прошли обследование всего 218 человек.

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Как отметили в пресс-службе метрополитена, у досмотренных пассажиров находили минометные мины времен Великой Отечественной войны, травматическое оружие без разрешительных документов, емкости с горючими веществами и бытовые газовые баллоны.

Ужесточение пропускного режима в петербургском метро введен после теракта 3 апреля. Некоторое время спустя метрополитен проводил досмотр всех пассажиров на четырех станциях метро — «Спасской», «Звенигородской», «Электросиле» и «Крестовском острове». Горожане жаловались на такой порядок из-за возникающих очередей. В итоге этот опыт был признан неудачным и прекращен.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения.

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