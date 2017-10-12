Парламент ратифицировал Договор о торговле оружием

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«Договор о торговле оружием принят 2 апреля 2013 года. Сегодня участником Договора является 91 государство. Документом устанавливаются прямые запреты на передачу вооружений в случае, если такая передача станет нарушением мер, принятых Советом безопасности Организации Объединенных Наций, нарушением обязательств государства по международным соглашениям, если эти вооружения и средства могут быть использованы для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевской конвенции 1949 года, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц, которые пользуются защитой, или других военных преступлений», — сказал заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, представляя законопроект.

По его словам, сфера применения Договора включает в себя категорию обычных вооружений, как стрелковое, боевые танки, воздушные и морские суда.

Договор предусматривает создание и использование каждым государством-участником национальных систем контроля, включая контрольные списки, которые предоставляются в Секретариат.

Также в Секретариат предоставляется ежегодный доклад, содержащий информацию о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений. В доклады может не включаться информация конфиденциального характера по коммерческим соображениям, или относящаяся к сфере национальной безопасности.