Дума Иркутска хочет обсудить с губернатором темы образования, здравоохранения и расселения
Конкретных сроков отправки приглашения Сергею Левченко пока нет, сообщили в аппарате представительного органа.
Конкретных сроков отправки приглашения Сергею Левченко пока нет, сообщили в аппарате представительного органа.
Депутаты Думы Иркутска хотят обсудить с губернатором Приангарья вопросы здравоохранения, образования и расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в аппарате представительного органа. Сейчас идет сбор вопросов от депутатов, и дата отправки письма с приглашением губернатору пока не определена.
— Сейчас работа еще ведется. Письма с вопросами от депутатов пока еще поступают. Когда они будут собраны и систематизированы, мы их озвучим. Депутат Сергей Юдин, например, попросил поднять вопросы образования, здравоохранения и расселения из ветхого и аварийного жилья. Это общая информация, и все остальное пока группируется. Конкретных сроков формирования письма с приглашением пока нет, — сообщили в аппарате Думы Иркутска.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутат городской Думы Алексей Колмаков разразился громкой отповедью в адрес администрации Иркутска на своей странице в Facebook. Он заявил о том, что мэрия противодействует приглашению Сергея Левченко в представительный орган. Виной тому, по мнению Алексея Колмакова, политические мотивы и личные амбиции отдельных сотрудников мэрии. В результате политики администрации Дума Иркутска превратилась в своеобразный «отдел согласования» решений городских властей. Также народный избранник заявил, что мэр Иркутска Дмитрий Бердников боится встречи в депутатов с главой региона.
Позже в истории с приглашением наметился неожиданный поворот. Несмотря на то что в представительном органе инициатива прошла не без скрипа, а потом и вовсе встретила противодействие со стороны городской администрации, встреча все же может состояться. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил