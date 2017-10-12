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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дума Иркутска хочет обсудить с губернатором темы образования, здравоохранения и расселения

Конкретных сроков отправки приглашения Сергею Левченко пока нет, сообщили в аппарате представительного органа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Думы Иркутска хотят обсудить с губернатором Приангарья вопросы здравоохранения, образования и расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в аппарате представительного органа. Сейчас идет сбор вопросов от депутатов, и дата отправки письма с приглашением губернатору пока не определена.

— Сейчас работа еще ведется. Письма с вопросами от депутатов пока еще поступают. Когда они будут собраны и систематизированы, мы их озвучим. Депутат Сергей Юдин, например, попросил поднять вопросы образования, здравоохранения и расселения из ветхого и аварийного жилья. Это общая информация, и все остальное пока группируется. Конкретных сроков формирования письма с приглашением пока нет, — сообщили в аппарате Думы Иркутска.

Напомним, губернатора Иркутской области Сергея Левченко планируют пригласить в Думу областного центра. Такое решение было принято по итогам депутатского совещания, прошедшего 28 сентября, после заседания представительного органа. Народные избранники решили, что им все же нужен конструктивный диалог с региональной властью, поскольку в городе есть ряд проблем, которые нельзя решить собственными силами. Однако ранее те же депутаты не смогли провести вопрос о приглашении главы региона в официальную повестку заседания Думы.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутат городской Думы Алексей Колмаков разразился громкой отповедью в адрес администрации Иркутска на своей странице в Facebook. Он заявил о том, что мэрия противодействует приглашению Сергея Левченко в представительный орган. Виной тому, по мнению Алексея Колмакова, политические мотивы и личные амбиции отдельных сотрудников мэрии. В результате политики администрации Дума Иркутска превратилась в своеобразный «отдел согласования» решений городских властей. Также народный избранник заявил, что мэр Иркутска Дмитрий Бердников боится встречи в депутатов с главой региона.

Позже в истории с приглашением наметился неожиданный поворот. Несмотря на то что в представительном органе инициатива прошла не без скрипа, а потом и вовсе встретила противодействие со стороны городской администрации, встреча все же может состояться. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил вице-спикеру Думы Александру Ханхалаеву содействие в приглашении главы региона и даже пожелал участвовать во встрече. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Думы Иркутска Алексей Колмаков. Эту информацию подтвердили несколько его коллег в телефонном разговоре. Однако в пресс-службе мэрии Иркутска эту информацию пока не подтверждают. Кроме того, если позиция, заявленная депутатами-сторонниками встречи, ясна и касается по большей части финансовых вопросов и коммуникаций городских и областных властей, то другая часть народных избранников пытается отстраниться от этой темы и не выказывать публичного противодействия этому взаимодействию, возможно, видя для себя в этом вопросе абстрактные политические риски. В тонкостях этой, по сути, важной, но излишне политизированной темы.

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