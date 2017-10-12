Дума Иркутска хочет обсудить с губернатором темы образования, здравоохранения и расселения

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Думы Иркутска хотят обсудить с губернатором Приангарья вопросы здравоохранения, образования и расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в аппарате представительного органа. Сейчас идет сбор вопросов от депутатов, и дата отправки письма с приглашением губернатору пока не определена.

— Сейчас работа еще ведется. Письма с вопросами от депутатов пока еще поступают. Когда они будут собраны и систематизированы, мы их озвучим. Депутат Сергей Юдин, например, попросил поднять вопросы образования, здравоохранения и расселения из ветхого и аварийного жилья. Это общая информация, и все остальное пока группируется. Конкретных сроков формирования письма с приглашением пока нет, — сообщили в аппарате Думы Иркутска.

Напомним, губернатора Иркутской области Сергея Левченко планируют пригласить в Думу областного центра. Такое решение было принято по итогам депутатского совещания, прошедшего 28 сентября, после заседания представительного органа. Народные избранники решили, что им все же нужен конструктивный диалог с региональной властью, поскольку в городе есть ряд проблем, которые нельзя решить собственными силами. Однако ранее те же депутаты не смогли провести вопрос о приглашении главы региона в официальную повестку заседания Думы.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутат городской Думы Алексей Колмаков разразился громкой отповедью в адрес администрации Иркутска на своей странице в Facebook. Он заявил о том, что мэрия противодействует приглашению Сергея Левченко в представительный орган. Виной тому, по мнению Алексея Колмакова, политические мотивы и личные амбиции отдельных сотрудников мэрии. В результате политики администрации Дума Иркутска превратилась в своеобразный «отдел согласования» решений городских властей. Также народный избранник заявил, что мэр Иркутска Дмитрий Бердников боится встречи в депутатов с главой региона.