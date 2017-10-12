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11:24 (мск), источник: СуперОмск

К новому омскому губернатору пришел инспектор

Александр Бурков провел рабочую встречу с главным федеральным инспектором Сергеем Лицкевичем.

Источник: РИА "Новости"

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков 12 октября встретился с главным федеральным инспектором по региону Сергеем Лицкевичем. Они обсудили вопросы сотрудничества областных и федеральных органов власти в решении стратегических задач социально-экономического развития региона.

Глава региона обратил внимание на то, что координация в работе необходима в решении вопросов развития территории.

«Александр Бурков уверен, что эффективность совместной деятельности всех уровней власти в регионе является важным и определяющим условием для достижения поставленных целей», — говорится в заявлении пресс-службы правительства Омской области по итогам встречи.

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