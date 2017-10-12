К новому омскому губернатору пришел инспектор
Александр Бурков провел рабочую встречу с главным федеральным инспектором Сергеем Лицкевичем.
Александр Бурков провел рабочую встречу с главным федеральным инспектором Сергеем Лицкевичем.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков 12 октября встретился с главным федеральным инспектором по региону Сергеем Лицкевичем. Они обсудили вопросы сотрудничества областных и федеральных органов власти в решении стратегических задач
Глава региона обратил внимание на то, что координация в работе необходима в решении вопросов развития территории.
«Александр Бурков уверен, что эффективность совместной деятельности всех уровней власти в регионе является важным и определяющим условием для достижения поставленных целей», — говорится в заявлении