Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Молдовой
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Россия будет выстраивать отношения с нашей страной, исходя из того, насколько сам Кишинев и молдавский народ готовы расширять сотрудничество.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Россия будет выстраивать отношения с нашей страной, исходя из того, насколько сам Кишинев и молдавский народ готовы расширять сотрудничество.
Такое заявление сделал президент Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Глава государства уточнил, что основной рынок сбыта товаров молдавского происхождения — это страны ЕврАзЭс, прежде всего Россия.
«Ну и мы, конечно, будем выстраивать отношения с этой страной — имею в виду уже Россию — исходя из того, насколько сама Молдова и сам народ Молдовы готов расширять сотрудничество», — заявил Путин, которого цитирует РИА Новости.
В среду в Сочи прошел Совет глав государств (СГГ) Содружества в узком и широком форматах. Эта структура является высшим органом СНГ.
В рамках СГГ обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы государств Содружества.
Игорь Додон и Владимир Путин встретились в Сочи.