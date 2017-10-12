Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского под домашний арест

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Чертановский суд Москвы санкционировал домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

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«Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября», — сказал Ежов.

По его словам, суд также удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения виде домашнего ареста на тот же срок в отношении Александра Весельчакова — советника генерального директора ФГУП «ГРЧЦ».

Ампелонский обжаловал избранную ему меру пресечения.