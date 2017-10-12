Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского под домашний арест
В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничестве.
В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Чертановский суд Москвы санкционировал домашний арест
«Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября», — сказал Ежов.
По его словам, суд также удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения виде домашнего ареста на тот же срок в отношении Александра Весельчакова — советника генерального директора ФГУП «ГРЧЦ».
«В настоящее время адвокатом Ампелонского подана апелляционная жалоба на постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Дата рассмотрения жалобы будет сообщена позднее», — сообщил Ежов. По его словам, дата рассмотрения жалобы будет сообщена позднее.