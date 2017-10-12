Бурков начал изучение ситуации в регионе
О ходе реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал
О ходе реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал
Врио губернатора Омской области Александр Бурков начал изучение ситуации в регионе с анализа исполнения «майских указов» Президента России. О ходе реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал
В первую очередь Буркова интересовала реализация пакета указов в сфере социальной политики, и в частности переселение граждан из аварийного жилья.