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12:00 (мск), источник: Вести - Омск

Бурков начал изучение ситуации в регионе

О ходе реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал экс-губернатор — Виктор Назаров.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Омской области Александр Бурков начал изучение ситуации в регионе с анализа исполнения «майских указов» Президента России. О ходе реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал экс-губернатор — Виктор Назаров.

В первую очередь Буркова интересовала реализация пакета указов в сфере социальной политики, и в частности переселение граждан из аварийного жилья.

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