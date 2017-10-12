Свердловским чиновникам подняли зарплату
Свердловское правительство приняло ряд постановлений, направленных на увеличение зарплат сотрудников органов госвласти.
Свердловское правительство приняло ряд постановлений, направленных на увеличение зарплат сотрудников органов госвласти.
Оклады увеличатся не намного — в 1,04 раза. Для этого поправки были внесены в положение о каждом министерстве.
Напомним, указ о повышении зарплат еще в сентябре издал губернатор Евгений Куйвашев.
Сегодня правительство привело в соответствии с ним необходимые документы.