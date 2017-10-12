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12:05 (мск), источник: ЕАН

Свердловским чиновникам подняли зарплату

Свердловское правительство приняло ряд постановлений, направленных на увеличение зарплат сотрудников органов госвласти.

Источник: Reuters

Оклады увеличатся не намного — в 1,04 раза. Для этого поправки были внесены в положение о каждом министерстве.

Напомним, указ о повышении зарплат еще в сентябре издал губернатор Евгений Куйвашев.

Сегодня правительство привело в соответствии с ним необходимые документы.

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