Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Захарова сообщила о рывшихся в архиве консульства РФ спецслужбах
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Объем выдачи ипотеки растет
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов раскритиковал работу властей Бахчисарайского района

Крымское правительство дало ряд важных поручений для местной админитсрации.

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги вчерашних выездных приемов граждан в Бахчисарайском районе.

Председатель Совета министров РК отметил низкую активность администрации района.

— Выявлено большое количество проблем, которые можно было устранить без крупного вложения средств. На первом этапе мы ограничились разъяснительной беседой, однако предупреждаю глав администраций: необходимо знать, чем живут люди, и решать их вопросы максимально быстро, — подчеркнул Сергей Аксенов.

После приема граждан в Бахчисарайском районе республиканские власти приняли ряд поручений. Во-первых, передать земли сельхозназначения за границами населенных пунктов в пользование поселковым советам. Во-вторых, обязать местных перевозчиков с понедельника работать по техническим паспортам. В третьих, погасить зарплатный долг перед Бахчисарайским районным МУПом.

Напомним, с октября члены Совета министров РК будут проводить еженедельные приемы граждан во всех регионах Крыма.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде»
Спорт
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов» Первое в сезоне противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" закончилось голом Александра Овечкина и победой "пингвинов"
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь