Аксенов раскритиковал работу властей Бахчисарайского района

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги вчерашних выездных приемов граждан в Бахчисарайском районе.

Председатель Совета министров РК отметил низкую активность администрации района.

— Выявлено большое количество проблем, которые можно было устранить без крупного вложения средств. На первом этапе мы ограничились разъяснительной беседой, однако предупреждаю глав администраций: необходимо знать, чем живут люди, и решать их вопросы максимально быстро, — подчеркнул Сергей Аксенов.

После приема граждан в Бахчисарайском районе республиканские власти приняли ряд поручений. Во-первых, передать земли сельхозназначения за границами населенных пунктов в пользование поселковым советам. Во-вторых, обязать местных перевозчиков с понедельника работать по техническим паспортам. В третьих, погасить зарплатный долг перед Бахчисарайским районным МУПом.