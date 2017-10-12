Аксенов раскритиковал работу властей Бахчисарайского района
Крымское правительство дало ряд важных поручений для местной админитсрации.
Крымское правительство дало ряд важных поручений для местной админитсрации.
Глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги вчерашних выездных приемов граждан в Бахчисарайском районе.
Председатель Совета министров РК отметил низкую активность администрации района.
— Выявлено большое количество проблем, которые можно было устранить без крупного вложения средств. На первом этапе мы ограничились разъяснительной беседой, однако предупреждаю глав администраций: необходимо знать, чем живут люди, и решать их вопросы максимально быстро, — подчеркнул Сергей Аксенов.
После приема граждан в Бахчисарайском районе республиканские власти приняли ряд поручений.
Напомним, с октября члены Совета министров РК будут проводить еженедельные приемы граждан во всех регионах Крыма.