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15:10 (мск), источник: RNS

Яровая назвала действия США «флаговым бандитизмом»

Действия властей США, которые сняли российские флаги с арестованных дипломатических учреждений РФ на своей территории, являются «флаговым бандитизмом», считает заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Источник: РИА "Новости"

«Россия уважает государственные символы и, безусловно, не приемлет новый вид американского самовыражения — “флаговый бандитизм”», — предает пресс-служба депутата е заявление.

Это дело США, что их государственный символ можно увидеть на ковриках и шортах. Но в нашем законодательстве, как и подобает суверенному демократическому государству, защищается цивилизованное отношение к государственным символам.
Ирина Яровая

Депутат также призвала сенат США «озаботиться возвращением США от свободы бандитизма к цивилизации и порядочности».

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США решительный протест в связи с тем, что они сорвали российские флаги с генерального консульства в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне. Он назвал происходящее «оскорбительными действиями». Эти учреждения были незаконно захвачены американскими властями, в них проводили обыски сотрудники спецслужб США, сообщали в МИД, который потребовал прекратить беззаконие.

«Требования МИД России должны быть исполнены. Для граждан нашей страны действия США оскорбительны и не допустимы, о чем все же есть смысл задуматься американским политикам, которые начинают путать реальную жизнь и компьютерные игры», — заключила Яровая.

Как заявил в интервью RNS первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, терпеть такие действия со стороны США уже становиться невозможно и неприлично, и что МИДу стоит задуматься о введении адекватных ответных мер. По его словам, одной из чувствительных для США мер было бы дальнейшее сокращение численности их дипломатических сотрудников в России.

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