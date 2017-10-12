Вопросы защиты прав «дольщиков» обсудили в правительстве Хабаровского края
Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание межведомственной комиссии.
Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание межведомственной комиссии.
Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.
Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства в Хабаровском крае. Главным вопросом повестки стало завершение работ на объекте по улице Тихоокеанской в Кировском районе Хабаровска. Проблемный актив компании «Мыс» в июле 2014 года выкупило ООО «СамСтрой», сообщает ИА AmurMediaсо ссылкой на
В течение трех лет компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства и передать квартиры собственникам
Присутствовавший на заседании управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Сергей Юрченко подтвердил готовность к дальнейшей работе по разрешению ситуации. Для этого предлагается продлить сроки государственной гарантии, увеличив сумму до 200 млн рублей.
Участники заседания пришли к единому мнению, что это решение является оптимальным, так как позволит за короткий срок пополнить оборотные средства застройщика. Банкротство организации, либо привлечение новой компании предполагают более длительные процедуры.
Губернатор поручил в кратчайшие сроки организовать эту работу.
«Здесь нужно максимально подключиться всем ответственным структурам и как можно быстрее решить задачу. Вопрос также необходимо проработать законодательно», — сказал Вячеслав Шпорт.