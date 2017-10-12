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12:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вопросы защиты прав «дольщиков» обсудили в правительстве Хабаровского края

Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание межведомственной комиссии.

Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства в Хабаровском крае. Главным вопросом повестки стало завершение работ на объекте по улице Тихоокеанской в Кировском районе Хабаровска. Проблемный актив компании «Мыс» в июле 2014 года выкупило ООО «СамСтрой», сообщает ИА AmurMediaсо ссылкой на пресс-службу губернатора.

В течение трех лет компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства и передать квартиры собственникам из-за финансовых проблем. Исправить ситуацию не помогла и государственная гарантия на 100 млн рублей, выданная в 2016 году под кредитную линию ПАО «Сбербанк». Застройщик не смог в установленные сроки представить необходимую документацию, получив от банка только часть суммы.

Присутствовавший на заседании управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Сергей Юрченко подтвердил готовность к дальнейшей работе по разрешению ситуации. Для этого предлагается продлить сроки государственной гарантии, увеличив сумму до 200 млн рублей.

Участники заседания пришли к единому мнению, что это решение является оптимальным, так как позволит за короткий срок пополнить оборотные средства застройщика. Банкротство организации, либо привлечение новой компании предполагают более длительные процедуры.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки организовать эту работу.

«Здесь нужно максимально подключиться всем ответственным структурам и как можно быстрее решить задачу. Вопрос также необходимо проработать законодательно», — сказал Вячеслав Шпорт.

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