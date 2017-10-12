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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Захарова: позиция Эрдогана по Крыму не повлияет на статус полуострова

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма не повлияют на принадлежность полуострова к Российской Федерации, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

Ранее Эрдоган заявил, что на встрече с украинским президентом Петром Порошенко договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в черноморском регионе. По его словам, Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма.

«Заявления кого бы то ни было о признании или не признании Крыма не повлияют на то, что Крым является частью Российской Федерации. Партнеры разные, у всех различные интересы. Но, еще раз говорю, никакие заявления на принадлежность Крыма и нахождение Крыма в составе Российской Федерации не повлияют», — сказала Захарова на брифинге.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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