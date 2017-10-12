Губернатор Сергей Левченко встретился с представителями землячества «Байкал» в Москве

Источник: irkobl.ru

Члены землячества «Байкал» в разное время переехали на постоянное место жительства из Иркутской области в Москву, но не теряют связи с родным регионом.

Землячество «Байкал» создано в 1974 году и объединяет несколько сотен человек. Оно оказывает посильную помощь руководству и населению Иркутской области. Землячество взаимодействует с федеральными представительными и исполнительными органами власти, органами власти Иркутской области, трудовыми коллективами предприятий, организаций, общественными и творческими объединениями, поддерживает и помогает воплощению различных инициатив и проектов в сфере экономики, науки, культуры, образования и общественной жизни. Оно организует встречи с представителями иркутской творческой интеллигенции, театрами, студиями, музеями области, оказывает содействие в выпуске книг, кино и видеофильмов, ведет работы по патриотическому воспитанию граждан.

Сергей Левченко рассказал о развитии региона и отметил, что члены землячества оказывают большую помощь области, поблагодарил их эту работу и вручил юбилейные награды.

Каждый, кто работает в представительстве региона в Москве и в правительстве Иркутской области, понимает вашу роль, вашу помощь в развитии Приангарья. Вы выполняете очень важную функцию — объединяете людей, которые сюда приехали из нашего региона, помогаете и морально, и психологически, создаете совместные проекты, помогаете органам власти. Это огромная работа, которая требует личного времени, здоровья, нервов, потому что помогать всегда не просто. Сергей Левченко