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12:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Сергей Левченко встретился с представителями землячества «Байкал» в Москве

Встречу с представителями землячества «Байкал» провел Сергей Левченко в Москве в рамках проведения Дней Иркутской области в Москве. Мероприятия приурочены к 80-летнему юбилею региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Источник: irkobl.ru

Члены землячества «Байкал» в разное время переехали на постоянное место жительства из Иркутской области в Москву, но не теряют связи с родным регионом.

Землячество «Байкал» создано в 1974 году и объединяет несколько сотен человек. Оно оказывает посильную помощь руководству и населению Иркутской области. Землячество взаимодействует с федеральными представительными и исполнительными органами власти, органами власти Иркутской области, трудовыми коллективами предприятий, организаций, общественными и творческими объединениями, поддерживает и помогает воплощению различных инициатив и проектов в сфере экономики, науки, культуры, образования и общественной жизни. Оно организует встречи с представителями иркутской творческой интеллигенции, театрами, студиями, музеями области, оказывает содействие в выпуске книг, кино и видеофильмов, ведет работы по патриотическому воспитанию граждан.

Сергей Левченко рассказал о развитии региона и отметил, что члены землячества оказывают большую помощь области, поблагодарил их эту работу и вручил юбилейные награды.

Каждый, кто работает в представительстве региона в Москве и в правительстве Иркутской области, понимает вашу роль, вашу помощь в развитии Приангарья. Вы выполняете очень важную функцию — объединяете людей, которые сюда приехали из нашего региона, помогаете и морально, и психологически, создаете совместные проекты, помогаете органам власти. Это огромная работа, которая требует личного времени, здоровья, нервов, потому что помогать всегда не просто.
Сергей Левченко

Губернатор поздравил членов землячества «Байкал» с 80-летием основания Иркутской области, отметив, что это праздник для всех, кто с ней связан, независимо от места жительства. Глава региона пригласил посетить мероприятия, которые проходят в рамках проведения Дней Иркутской области в Москве. Это выставки членов Иркутского регионального отделения Союза художников «Земля у Байкала», планшетная выставка «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), Митрополита Московского и Коломенского», посвященной 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации, спектакль «Прощание с Матерой», который в Государственном академическом Малом театре покажут артисты Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, встреча с творческой интеллигенцией, посвященная юбилею писателя Валентина Распутина, а также выступления Губернаторского симфонического оркестра под руководством Илмара Лапиньша и другие мероприятия. Они продлятся в Москве до 16 октября.

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