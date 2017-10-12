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14:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Власти Иркутской области не дали поднять в Братске плату за воду и канализацию на 60%

Служба по тарифам Иркутской области не дала добро на повышение с 1 декабря 2017 года тарифов на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в Братске на 60,4% и 60% соответственно. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Reuters

С таким предложением к губернатору обратилась дума Братска, позицию городских депутатов поддержал мэр Сергей Серебренников. В обращении думы сообщалось, что плату за коммунальные услуги для братчан необходимо увеличить «в целях повышения надежности и качества» оказываемых услуг.

Напомним, правительство России ежегодно для каждого региона страны устанавливает предельный (максимальный) индекс роста цен за ЖКУ, эти показатели превышать нельзя. Для Иркутской области сейчас он равен 7,1%. Но в отдельных наслённых пунктах индекс может быть выше, если есть реальная потребность, учитываются инвестиционные расходы, производственные программы по энергосбережению и улучшению качества услуг, заключение концессионных соглашений и т. д. Были случаи, когда служба по тарифам согласовывала превышения предельного индекса отдельным муниципалитетам — Свирску, Шелехову, Усть-Илимску, Усолью-Сибирскому и другим, максимальный рост составил 14%.

Для проверки обоснованности решения депутатов думы Братска служба по тарифам запросила у администрации города материалы, обосновывающие увеличение платы за услуги по холодному водоснабжению и канализации. В сопроводительном письме мэр Братска подтвердил позицию городских депутатов: «Необходимость установления предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» обусловлена заключением концессионного соглашения «с учётом формирования производственных программ, направленных на повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг».

При рассмотрении материалов специалисты службы по тарифам установили факты несоблюдения законодательства. В частности, при расчете предельного индекса исходя из фактических данных карточки лицевого счета (за декабрь 2016, однокомнатная квартира с одним проживающим), было установлено, что рост платы гражданина, живущего по указанному адресу, превысит размер предельного индекса, предложенный думой Братска. Специалисты сделали вывод, что анализ социально-экономических последствий роста цен проведён администрацией Братска не на должном уровне.

Администрация Братска в первый год действия планируемого концессионного соглашения Водоканалу учла потери воды в размере 19,9 млн кубометров, то есть 54,5% от общего объема потребления. Но как сократить потери, власти Братска не придумали.

Кроме того, было запланировано потерять в авариях 12,5 млн кубометров, притом, что в 2016 году фактические потери при авариях составили здесь всего 0,1 млн. Зато предполагалось увеличить численность персонала обновленного водоканала до 1019 человек (фактическая численность 2016 года — 786 человек).

«Документы для такого решения должны быть безошибочны и выверены. Кроме этого необходим анализ социально-экономических последствий повышения платы за услуги ЖКХ для населения, чего администрация Братска не предоставила», — отметил глава службы по тарифам Александр Халиулин. Властям Братска предложено учесть замечания.

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