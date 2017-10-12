Новый губернатор Бурков посетил с экскурсией омское заксобрание
Председатель заксобрания рассказал Буркову о проблемах региона.
Председатель заксобрания рассказал Буркову о проблемах региона.
Александр Бурков встретился с председателем заксобрания Владимиром Варнавским. Об этом сообщает
Стороны обсудили формат предстоящей совместной работы и ключевые направления сотрудничества. В ближайшее время в зоне особого внимания будет находиться подготовка и принятие проекта бюджета на 2018 год.
«Александр Бурков и Владимир Варнавский единодушны в том, что взаимодействие двух ветвей власти должно строиться в конструктивном ключе, а диалог и законодательная инициатива способствовать дальнейшему