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12:58 (мск), источник: АиФ Омск

Новый губернатор Бурков посетил с экскурсией омское заксобрание

Председатель заксобрания рассказал Буркову о проблемах региона.

Александр Бурков встретился с председателем заксобрания Владимиром Варнавским. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Стороны обсудили формат предстоящей совместной работы и ключевые направления сотрудничества. В ближайшее время в зоне особого внимания будет находиться подготовка и принятие проекта бюджета на 2018 год.

«Александр Бурков и Владимир Варнавский единодушны в том, что взаимодействие двух ветвей власти должно строиться в конструктивном ключе, а диалог и законодательная инициатива способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона» — говорится в заявлении пресс-службы.

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