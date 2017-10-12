Новый губернатор Бурков посетил с экскурсией омское заксобрание

Александр Бурков встретился с председателем заксобрания Владимиром Варнавским. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Стороны обсудили формат предстоящей совместной работы и ключевые направления сотрудничества. В ближайшее время в зоне особого внимания будет находиться подготовка и принятие проекта бюджета на 2018 год.