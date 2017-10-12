Кыргызстан предупредили о нарушениях казахстанского законодательства
В Министерстве по инвестициям и развитию заявили об участившихся фактах нарушения транспортного законодательства РК кыргызстанскими перевозчиками, передает Tengrinews.kz.
В Министерстве по инвестициям и развитию заявили об участившихся фактах нарушения транспортного законодательства РК кыргызстанскими перевозчиками, передает Tengrinews.kz.
«Только за последние два дня из 212 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики, выявлено 35 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. В частности, за превышение весогабаритных параметров — 11, за осуществление каботажных перевозок — 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения — 4 и иные нарушения — 13», — сообщили в
«Наряду с этим четыре пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку за отсутствие разрешения на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок. Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику», — сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.