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12:59 (мск), источник: Tengrinews

Кыргызстан предупредили о нарушениях казахстанского законодательства

В Министерстве по инвестициям и развитию заявили об участившихся фактах нарушения транспортного законодательства РК кыргызстанскими перевозчиками, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Только за последние два дня из 212 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики, выявлено 35 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. В частности, за превышение весогабаритных параметров — 11, за осуществление каботажных перевозок — 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения — 4 и иные нарушения — 13», — сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

По официальным данным, за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму более одного миллиона 328 тысяч тенге.

«Наряду с этим четыре пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку за отсутствие разрешения на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок. Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику», — сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

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