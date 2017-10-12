Кыргызстан предупредили о нарушениях казахстанского законодательства

Источник: Tengrinews

«Только за последние два дня из 212 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики, выявлено 35 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. В частности, за превышение весогабаритных параметров — 11, за осуществление каботажных перевозок — 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения — 4 и иные нарушения — 13», — сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

По официальным данным, за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму более одного миллиона 328 тысяч тенге.