Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Андрей Турчак покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Ведерникова.
Андрей Турчак покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Ведерникова.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности губернатора Псковской области Андрея Турчака, сообщает
Турчак покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Ведерникова.
За последнее время посты покинули целый ряд губернаторов. В Кремле подобные кадровые перестановки назвали «нормальным и ожидаемым процессом».