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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Путин отправил в отставку губернатора Псковской области

Андрей Турчак покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Ведерникова.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности губернатора Псковской области Андрея Турчака, сообщает пресс-служба Кремля.

Турчак покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Ведерникова.

За последнее время посты покинули целый ряд губернаторов. В Кремле подобные кадровые перестановки назвали «нормальным и ожидаемым процессом».

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