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13:39 (мск), источник: СуперОмск

Владимир Корбут простился с МЧС на коленях перед знаменем

Сегодня в Органном зале Омской филармонии прошла торжественная церемония прощания начальника Главного управления МЧС России по Омской области генерал-майора внутренней службы Владимира Корбута со знаменем регионального управления.

Владимир Корбут в 16 лет принял присягу и в общей сложности отслужил в Министерстве обороны и МЧС России 38 лет. Сегодня генерал-майор Корбут, преклонив колено, попрощался с официальным символом и главной реликвией спасателей.

«Товарищи офицеры! Есть традиции, которые созданы в МЧС, и олицетворяют мужество, самоотверженность и честь. Сегодня я, соблюдая одну из этих традиций, прощаюсь со знаменем. Под этим знаменем вы выполняли под моим руководством задачи по предупреждению и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций, по защите населения и оказания помощи людям, а главное — по спасению граждан. Прощаясь со знаменем, я не прощаюсь с вами, ведь мы будем работать в одном городе во благо омичей. Я горжусь, что все эти годы служил вместе с вами», — цитирует пресс-служба регионального МЧС Владимира Корбута.

С завтрашнего дня исполнять обязанности начальника регионального МЧС будет первый заместитель полковник Андрей Андреев. Именно он в ответном слове поблагодарил Владимира Корбута от лица всего личного состава.

«Вы делали все, чтобы защитить регион от всевозможных бед. Будьте уверены, что воинская реликвия, олицетворяющая честь и достоинство, будет также надежно храниться в Главном управлении», — отметил Андрей Андреев.

Владимир Корбут занимал пост начальника Управления с 2012 года. Указом Президента Российской Федерации от 03 октября 2017 года № 457 генерал-майор внутренней службы Корбут уволен со службы в МЧС. Теперь уже бывший спасатель будет вести дела в кресле председателя омского горсовета.

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