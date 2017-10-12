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13:27 (мск), источник: СуперОмск

Бурков представил омским министрам новых кураторов

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков назвал имена своих советников, которые будут курировать основные направления работы кабинета министров.

Источник: РИА "Новости"

Утром 12 октября на рабочей встрече с членами правительства Омской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков представил своих советников, которые будут курировать основные направления работы. При этом министры и вице-губернаторы из прежней команды продолжат работать на своих местах.

«В своей работе планирую целиком и полностью опираться на местные кадры, так что люди пусть работают спокойно. Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — сказал Бурков.

За управление и внутреннюю политику будет отвечать советник врио губернатора Андрей Кузнецов, ранее работавший в правительстве Свердловской области. Финансы будет курировать Денис Ушаков, Олег Заремба — информационную политику.

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