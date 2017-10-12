Бурков представил омским министрам новых кураторов
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков назвал имена своих советников, которые будут курировать основные направления работы кабинета министров.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков назвал имена своих советников, которые будут курировать основные направления работы кабинета министров.
Утром 12 октября на рабочей встрече с членами правительства Омской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков представил своих советников, которые будут курировать основные направления работы. При этом министры и
«В своей работе планирую целиком и полностью опираться на местные кадры, так что люди пусть работают спокойно. Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — сказал Бурков.
За управление и внутреннюю политику будет отвечать советник врио губернатора Андрей Кузнецов, ранее работавший в правительстве Свердловской области. Финансы будет курировать Денис Ушаков, Олег Заремба — информационную политику.