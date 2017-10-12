Бурков представил омским министрам новых кураторов

Источник: РИА "Новости"

Утром 12 октября на рабочей встрече с членами правительства Омской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков представил своих советников, которые будут курировать основные направления работы. При этом министры и вице-губернаторы из прежней команды продолжат работать на своих местах.

«В своей работе планирую целиком и полностью опираться на местные кадры, так что люди пусть работают спокойно. Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — сказал Бурков.