Депутаты хотят знать кто самые большие взяточники

Источник: Noi.md

Декларацию, подготовленную Национальным бюро Молдовы Всемирной организации парламентариев против коррупции (ВОППК), подписали 53 депутата и она содержит несколько обязательств.

Члены группы намереваются поддержать открытый диалог с гражданами и гражданским обществом для выявления наиболее коррумпированных сфер деятельности, также и самых коррумпированных чиновников.

«Мы покажем гражданам собственным примером наше убеждение, что мы должны жить честно. Группа ВОППК инициирует диалог с гражданами, мы хотим узнать у людей, где они сталкиваются с этой проблемой, кто самые коррумпированные лица на местах. Мы призываем парламент начинать открытый диалог с профильными организациями гражданского общества в предотвращении коррупции. Борьба с коррупцией является нашим долгом», — заявил Роман Боцан, сопредседатель группы ВОППК Молдова.

Национальное бюро ВОППК Молдова было создано 12 июля 2016 года. Таким образом, Молдова стала частью сети, в составе которой действуют более 60 национальных бюро Всемирной организации парламентариев против коррупции.