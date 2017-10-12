Депутаты хотят знать кто самые большие взяточники
Молдавские законодатели сегодня приняли публичное заявление, взяв на себя обязательство бороться с коррупцией через все правовые инструменты, сообщает Noi.md.
Молдавские законодатели сегодня приняли публичное заявление, взяв на себя обязательство бороться с коррупцией через все правовые инструменты, сообщает Noi.md.
Декларацию, подготовленную Национальным бюро Молдовы Всемирной организации парламентариев против коррупции (ВОППК), подписали 53 депутата и она содержит несколько обязательств.
Члены группы намереваются поддержать открытый диалог с гражданами и гражданским обществом для выявления наиболее коррумпированных сфер деятельности, также и самых коррумпированных чиновников.
«Мы покажем гражданам собственным примером наше убеждение, что мы должны жить честно. Группа ВОППК инициирует диалог с гражданами, мы хотим узнать у людей, где они сталкиваются с этой проблемой, кто самые коррумпированные лица на местах. Мы призываем парламент начинать открытый диалог с профильными организациями гражданского общества в предотвращении коррупции. Борьба с коррупцией является нашим долгом», — заявил Роман Боцан, сопредседатель группы ВОППК Молдова.
Национальное бюро ВОППК Молдова было создано 12 июля 2016 года. Таким образом, Молдова стала частью сети, в составе которой действуют более 60 национальных бюро Всемирной организации парламентариев против коррупции.
У ВОППК Молдова 9 членов, нынешние и бывшие депутаты парламента, представители всех парламентских групп. Члены группы стремятся продвигать культуру нулевой терпимости к коррупции и организовывать общественные дискуссии, предоставлять экспертизы, анализы и решения для ликвидации этого бедствия из общественных структур и общества.