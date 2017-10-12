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13:36 (мск), источник: ivbg.ru

Уроженец Выборга назначен врио главы Псковской области

Владимир Путин назначил и.о. губернатора Михаила Ведерникова, передает «Интерфакс».

Источник: ivbg.ru
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Михаил Ведерников родился в 1975 году в городе Выборге Ленинградской области. Окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы.

С 2007 по 2010 гг. Ведерников занимал пост первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения «Единой России».

В 2016 году Михаил Ведерников был награжден почетной грамотой «За заслуги в обеспечении деятельности администрации президента».

В феврале 2017 года Ведерников был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

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