Уроженец Выборга назначен врио главы Псковской области
Владимир Путин назначил и.о. губернатора Михаила Ведерникова, передает «Интерфакс».
Владимир Путин назначил и.о. губернатора Михаила Ведерникова, передает «Интерфакс».
Михаил Ведерников родился в 1975 году в городе Выборге Ленинградской области. Окончил
С 2007 по 2010 гг. Ведерников занимал пост первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения «Единой России».
В 2016 году Михаил Ведерников был награжден почетной грамотой «За заслуги в обеспечении деятельности администрации президента».
В феврале 2017 года Ведерников был назначен заместителем полпреда президента в