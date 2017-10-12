Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Остались без денег РФ: глобальный кризис ждет Украину в 2019
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Делегация России откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Покупайте у США: соцсети ответили на заявления Литвы к “Газпрому”
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
13:53 (мск), источник: АиФ Омск

Бурков отправил омское правительство в отставку

Новый губернатор назвал имена своих советников, которые будут курировать разные сферы деятельности.

Источник: Аргументы и факты

Бурков, следуя требованиям законодательства, отправил омское правительство в отставку. Несмотря на это, до момента назначения нового состава, все министры продолжат работу в прежнем качестве. Об этом сообщает пресс-служба правительство Омской области.

Сегодня, 12 октября, Александр Бурков подтвердил, что планирует полностью опираться на местные кадры, и принял назад всех министров, которых только что отправил в олтставку.

«Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — прокомментировал своё решение новый губернатор Омской области.

Отметим, что Александр Бурков также представил членам правительства своих советников, которые будут курировать разные сферы деятельности. Так, управление и внутренняя политика региона будут находиться в ведении Андрея Кузнецова, ответственным за финансовый блок назначен Дмитрий Ушаков, Олег Заремба будет курировать информационную политику региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь