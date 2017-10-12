Бурков отправил омское правительство в отставку
Новый губернатор назвал имена своих советников, которые будут курировать разные сферы деятельности.
Новый губернатор назвал имена своих советников, которые будут курировать разные сферы деятельности.
Бурков, следуя требованиям законодательства, отправил омское правительство в отставку. Несмотря на это, до момента назначения нового состава, все министры продолжат работу в прежнем качестве. Об этом сообщает
Сегодня, 12 октября, Александр Бурков подтвердил, что планирует полностью опираться на местные кадры, и принял назад всех министров, которых только что отправил в олтставку.
«Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — прокомментировал своё решение новый губернатор Омской области.
Отметим, что Александр Бурков также представил членам правительства своих советников, которые будут курировать разные сферы деятельности. Так, управление и внутренняя политика региона будут находиться в ведении Андрея Кузнецова, ответственным за финансовый блок назначен Дмитрий Ушаков, Олег Заремба будет курировать информационную политику региона.