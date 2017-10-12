Бурков отправил омское правительство в отставку

Источник: Аргументы и факты

Бурков, следуя требованиям законодательства, отправил омское правительство в отставку. Несмотря на это, до момента назначения нового состава, все министры продолжат работу в прежнем качестве. Об этом сообщает пресс-служба правительство Омской области.

Сегодня, 12 октября, Александр Бурков подтвердил, что планирует полностью опираться на местные кадры, и принял назад всех министров, которых только что отправил в олтставку.

«Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — прокомментировал своё решение новый губернатор Омской области.