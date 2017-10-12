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15:40 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары оценил ремонт IV очереди набережной и других знаковых объектов

В среду, 11 октября, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание, в ходе которого оценил степень готовности четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, Струковского сада и парка имени 50-летия Октября, сообщает администрация Самары.

На четвертой очереди набережной выполнены основные работы по замене существующих инженерных систем и строительству новых, ремонту подпорной стенки набережной, монтажу железобетонных конструкций лестничных спусков и амфитеатра. Полностью завершены бетонные работы по новому фонтану. В активной фазе находятся работы по мощению тротуарной плиткой и монтажу бордюрного камня, штукатурные и отделочные работы по стеле «Ладья», а также работы по завозу и планировке чернозема под посадку газона. По словам представителя компании-подрядчика, объект будет готов для ввода в эксплуатацию уже в этом году, несмотря на то, что срок окончания работ по контракту март 2018 года. Подрядчик заверил, что на весну останутся лишь пуско-наладочные работы по фонтану.

Четвертая очередь набережной будет готова для ввода в эксплуатацию уже в этом году, несмотря на то, что срок окончания работ по контракту март 2018 года.

Площадь Куйбышева также практически готова предстать перед горожанами в обновленном виде. 5 октября здесь при участии городских властей, общественников и силовых структур прошел отбор проб нового асфальтобетона. Лабораторные исследования подтвердили качество асфальтобетонного покрытия. Это значит, что площадь готова принять Парад Памяти, который пройдет 7 ноября. Подрядчик отметил, что до конца месяца завершит и другие виды работ: обустроят подиум памятника Валериану Куйбышеву, установят систему видеонаблюдения, опоры освещения, лавочки и урны в скверах.

Площадь Куйбышева готова принять Парад Памяти, который пройдет 7 ноября.

В Струковском саду завершено устройство инженерных коммуникаций: проложен трубопровод и силовой кабель, смонтирован автополив. Подрядчик приступил к ремонту площадки у стелы Максима Горького и устройству её подпорной стенки, ремонту фасада административного здания и кровли летней эстрады. Завершается и установка дополнительного наружного освещения — уже установлено 140 фонарных столбов из 180, которые в дальнейшем будут оборудованы новыми светильниками.

Подрядчик по распоряжению главы города увеличил количество рабочих на объекте. Олег Фурсов поручил представителю компании-подрядчика не снижать набранный темп и использовать все возможные ресурсы, а главе администрации Ленинского района Дмитрию Титову — обеспечить постоянный общественный контроль.

В Струковском саду завершено устройство инженерных коммуникаций.

Рабочее совещание завершилось в парке имени 50-летия Октября, более известном как парк Металлургов, ремонт в котором стартовал в августе этого года.

Работы на объекте проводятся в три этапа, первый из которых уже завершен. За это время специалисты отремонтировали входные группы, установили детскую и спортивную площадки, заасфальтировали ряд дорожек, обновили конструкцию фонтана, сценическую и танцевальную площадки. Обновленная детская площадка уже открыта для посетителей.

Во время следующих этапов рабочие отреставрируют чашу паркового озера, разрушающийся по краям бетон заменят новыми плитами, а воду очистят от ила и мусора. Затем установят системы видеонаблюдения, автополива, увеличат количество световых точек. Во время выездного совещания жители обратились к главе города с просьбой установить памятную табличку в честь первого директора Куйбышевского металлургического завода Павла Мочалова, по чьей инициативе и был построен парк. Олег Фурсов поручил главе администрации Кировского района Игорю Рудакову организовать рабочую группу с участием местных жителей для решения этого вопроса.

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