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14:37 (мск), источник: Sputnik

Лукашенко — Мирзиёеву: мы только по рукам ударили, и сразу все пошло

Президенты Узбекистана и Беларуси провели встречу в Сочи в рамках состоявшегося там саммита глав СНГ.

Источник: Sputnik

«Мы с вами договорились, по рукам ударили — назначили ответственных и все пошло. Ко мне приезжает вице-премьер и говорит: приятно сотрудничать с людьми», — сказал Лукашенко.

Лидеры стран отметили, что достигнутые договоренности реализуются в кратчайшие сроки благодаря заинтересованности сторон и отсутствия проволочек.

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