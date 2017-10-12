Лукашенко — Мирзиёеву: мы только по рукам ударили, и сразу все пошло
Президенты Узбекистана и Беларуси провели встречу в Сочи в рамках состоявшегося там саммита глав СНГ.
Президенты Узбекистана и Беларуси провели встречу в Сочи в рамках состоявшегося там саммита глав СНГ.
«Мы с вами договорились, по рукам ударили — назначили ответственных и все пошло. Ко мне приезжает
Лидеры стран отметили, что достигнутые договоренности реализуются в кратчайшие сроки благодаря заинтересованности сторон и отсутствия проволочек.