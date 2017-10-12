Майя Санду обвинила Влада Плахотнюка в узурпации власти
Майя Санду обвинила лидера демократов Влада Плахотнюка в узурпации власти на основании заявлений, которые тот делает для прессы.
Майя Санду обвинила лидера демократов Влада Плахотнюка в узурпации власти на основании заявлений, которые тот делает для прессы.
Главу Партии действия и солидарности снова вызвали в прокуратуру, чтобы заслушать по ее же заявлению. Прокуроры снова попросили подкрепить жалобу доказательствами, но Санду снова отказалась.
«Вы же слышите заявления председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, когда он созывает
В Генеральной прокуратуре уточнили, что следовали обязательной процедуре.
«Заявителю объясняется ответственность, которую он несёт в случае подачи намеренно клеветнической жалобы», — отмечается в заявлении ведомства.