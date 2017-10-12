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14:46 (мск), источник: Publika.md

Майя Санду обвинила Влада Плахотнюка в узурпации власти

Майя Санду обвинила лидера демократов Влада Плахотнюка в узурпации власти на основании заявлений, которые тот делает для прессы.

Источник: Publika.md

Главу Партии действия и солидарности снова вызвали в прокуратуру, чтобы заслушать по ее же заявлению. Прокуроры снова попросили подкрепить жалобу доказательствами, но Санду снова отказалась.

«Вы же слышите заявления председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, когда он созывает пресс-конференции и брифинги. Он говорит от имени правительства, парламента, других государственных ведомств. А прокурор пригласил меня, чтобы зачитать из Уголовного кодекса статью об отвественности за подачу ложного заявления», — заявила председатель PAS Майя Санду.

В Генеральной прокуратуре уточнили, что следовали обязательной процедуре.

«Заявителю объясняется ответственность, которую он несёт в случае подачи намеренно клеветнической жалобы», — отмечается в заявлении ведомства.

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