В Ленинском районе назначили нового главу администрации

«В этом году Ленинский район собрал 149 тысяч тонн зерновых. Это третий результат по Крыму. Необходимо наращивать эти объемы. Нужно увеличивать площадь сельскохозяйственных угодий под посев зерновых культур и работать над тем, чтобы доходная база района увеличивалась в первую очередь за счет сельского хозяйства», — подчеркнул он.