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14:31 (мск), источник: РИА Крым

В Ленинском районе назначили нового главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). Главой администрации Ленинского района назначена Светлана Иванова. Как сообщил РИА Новости (Крым) председатель Ленинского районного совета Алексей Новиков, голосование по данному вопросу состоялось в четверг на сессии райсовета.

Источник: РИА "Новости"

Кандидатуру Ивановой депутаты поддержали единогласно.

По словам Новикова, райсовет и новое руководство администрации Ленинского района намерены уделить особое внимание развитию аграрного сектора в регионе.

«В этом году Ленинский район собрал 149 тысяч тонн зерновых. Это третий результат по Крыму. Необходимо наращивать эти объемы. Нужно увеличивать площадь сельскохозяйственных угодий под посев зерновых культур и работать над тем, чтобы доходная база района увеличивалась в первую очередь за счет сельского хозяйства», — подчеркнул он.

Также одними из первоочередных задач руководства района являются подготовка к отопительному сезону, ликвидация очередей в детские сады, решение проблемы водоснабжение региона, развитие туризма.

Ранее Светлана Иванова занимала пост заведующей Керченским сектором управления по работе с муниципальными образованиями Министерства имущества и земельных отношений Крыма.

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