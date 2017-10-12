В Ленинском районе назначили нового главу администрации

Кандидатуру Ивановой депутаты поддержали единогласно.
По словам Новикова, райсовет и новое руководство администрации Ленинского района намерены уделить особое внимание развитию аграрного сектора в регионе.
«В этом году Ленинский район собрал 149 тысяч тонн зерновых. Это третий результат по Крыму. Необходимо наращивать эти объемы. Нужно увеличивать площадь сельскохозяйственных угодий под посев зерновых культур и работать над тем, чтобы доходная база района увеличивалась в первую очередь за счет сельского хозяйства», — подчеркнул он.
Также одними из первоочередных задач руководства района являются подготовка к отопительному сезону, ликвидация очередей в детские сады, решение проблемы водоснабжение региона, развитие туризма.
Ранее Светлана Иванова занимала пост заведующей Керченским сектором управления по работе с муниципальными образованиями Министерства имущества и земельных отношений Крыма.