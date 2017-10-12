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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов предложил Порошенко провести плебисцит о доверии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил президенту Украины Петру Порошенко провести плебисцит о доверии самому себе после его заявления о том, что Киев готов провести новый референдум по статусу полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании ПАСЕ в среду заявил о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма, но после восстановления суверенитета Украины над этим регионом.

«Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока ещё являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведёт и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов напомнил, что жители Крыма уже дважды в новейшей истории показали своё отношение к Украине: в январе 1991 года и в марте 2014-го.

Он считает, что результаты обоих плебисцитов говорят сами за себя. В свою очередь, напомнил Аксенов, отношение крымчан к самому Порошенко было ярко выражено в феврале 2014 года.

«Замечу, что в дни Крымской весны крымчане предельно ясно выразили своё отношение и к самому Порошенко, который в феврале 2014-го прилетел на полуостров, чтобы “развеять туман кремлёвской пропаганды”, как он сам впоследствии выражался. Люди погнали будущего президента Украины в сторону железнодорожного вокзала, скандируя: “Предатель, убирайся!”. Он позорно бежал», — написал Аксенов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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