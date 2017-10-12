Губернатор отказался от телохранителя

Данная закупка, размещённая на официальном портале госзакупок, отменена.

На заседании Волгоградской областной Думы депутат от КПРФ Михаил Таранцов задал вопрос об основаниях, в силу которых из бюджета планировалось перечислить более двух миллионов рублей на оплату услуг телохранителя и на основе каких расчетов определялась сумма.

Ответить на эти вопросы вызвалась заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. Она пояснила, что закупка накануне уже отменена.

Однако вопросы остаются: почему, скажем, закупку услуг телохранителя хотели произвести задним числом: он должен быль приступить к обязанностям в октябре и охранять губернатора до конца года, но дата заключения контракта — август текущего года.