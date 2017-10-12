Губернатор отказался от телохранителя
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отказался от телохранителя за два миллиона рублей. Это стало известно на заседании Волгоградской областной Думы, сообщает ВДТВ.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отказался от телохранителя за два миллиона рублей. Это стало известно на заседании Волгоградской областной Думы, сообщает ВДТВ.
Данная закупка, размещённая на официальном портале госзакупок, отменена.
На заседании Волгоградской областной Думы депутат от КПРФ Михаил Таранцов задал вопрос об основаниях, в силу которых из бюджета планировалось перечислить более двух миллионов рублей на оплату услуг телохранителя и на основе каких расчетов определялась сумма.
Ответить на эти вопросы вызвалась заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. Она пояснила, что закупка накануне уже отменена.
Однако вопросы остаются: почему, скажем, закупку услуг телохранителя хотели произвести задним числом: он должен быль приступить к обязанностям в октябре и охранять губернатора до конца года, но дата заключения контракта — август текущего года.
В силу каких причин было принято решение нанять охрану и в силу каких — решено отказаться от ее использования.