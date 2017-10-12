Еврокомиссар Хан приедет в Минск уже в третий раз

Источник: Sputnik.by

Хан приедет в Минск во вторник 17 октября. В программе высокопоставленного европейского чиновника — ряд встреч, в том числе и с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Предстоящий визит будет уже третьим за время нахождения Хана в этой должности. Он посещал республику дважды в 2015-м, после чего участвовал в обсуждении вопроса о снятии Брюсселем санкций с республики.

Виделся Хан и с президентом Беларуси, а с главой МИДа Макеем за последние два года провел ряд встреч в рамках инвестиционного форума в Вене, саммита «Восточного партнерства» в Варшаве и встрече Вышеградской группы в Будапеште.