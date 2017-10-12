Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Остались без денег РФ: глобальный кризис ждет Украину в 2019
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Покупайте у США: соцсети ответили на заявления Литвы к “Газпрому”
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
14:57 (мск), источник: Sputnik.by

Еврокомиссар Хан приедет в Минск уже в третий раз

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан посетит Минск на следующей неделе.

Источник: Sputnik.by

Хан приедет в Минск во вторник 17 октября. В программе высокопоставленного европейского чиновника — ряд встреч, в том числе и с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Предстоящий визит будет уже третьим за время нахождения Хана в этой должности. Он посещал республику дважды в 2015-м, после чего участвовал в обсуждении вопроса о снятии Брюсселем санкций с республики.

Виделся Хан и с президентом Беларуси, а с главой МИДа Макеем за последние два года провел ряд встреч в рамках инвестиционного форума в Вене, саммита «Восточного партнерства» в Варшаве и встрече Вышеградской группы в Будапеште.

Среди тем, которые Хан поднимет в Минске, будет углубление сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом, а также грядущий саммит «Восточного партнерства» в ноябре. По данным ряда СМИ, еврокоммисар может пригласить на саммит и главу государства — впервые за все время существования инициативы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приговор: за убийство котенка - год исправительных работ
Мужчину нашли в лесу в Гомельской области спустя 3 месяца после пропажи
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь