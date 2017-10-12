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14:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский: Необходимо продолжать работы по приведению Миасса в порядок

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 12 октября, оценил реконструкцию стадиона «Труд» в Миассе. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей из бюджета области в рамках проекта «Реальные дела».

«Спортивное ядро Миасса нужно развивать. Хорошо, что появится тренировочный искусственный газон и крытый лед, — отметил Борис Дубровский. — Мы также отдельно рассмотрим вопрос поддержки местной футбольной команды «Торпедо».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, масштабная реконструкция центрального миасского стадиона началась в 2016 году, За это время были установлены трибуны для болельщиков на полторы тысячи мест. В настоящее время на футбольном поле стадиона «Труд» завершается укладка искусственного газона на основном игровом поле, возводится модульный хоккейный павильон, и оборудован в подтрибунном помещении муниципальный тир для центра ГТО, рассчитанный на людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в 2017 году начались работы по укладке искусственного газона на нижнем футбольном поле.

Также Борис Дубровский оценил работы по благоустройству центральной площади перед администрацией муниципалитета. Здесь осуществлен ремонт общегородского проезда, лестничных пролетов, подпорных стенок, тротуаров, произведено озеленение территории, и установлена сцена для общегородских праздников. На эти цели было выделено 13 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

«Выглядит благоустроенный участок симпатично, необходимо продолжать работы по приведению город в порядок. Правительство Челябинской области готово рассмотреть этот вопрос и поддержать, поскольку самому Миассу потянуть это будет сложно», — отметил Борис Дубровский.

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