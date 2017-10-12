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14:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Проект бюджета Башкирии впервые обсудили публично

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В четверг, 13 октября, в Доме Государственного Собрания — Курултая РБ впервые прошли публичные слушания по законопроекту о бюджете республики.

Обсуждали бюджет на 2018 и на плановый период 2019 и 2010 годов. С текстом проекта все желающие могли ознакомиться заранее: он был размещен на сайте Госсобрания и на официальном интернет-портале правовой информации республики.

По словам министра финансов республики Риды Субханкуловой, публичные слушания — это важная часть работы по повышению прозрачности бюджета: жители республики имеют право знать, как формируется доходная часть бюджета и на что расходуются деньги.

Ожидается, что доходы республики в 2018 году составят 147,7 миллиарда рублей, из которых 121 млрд рублей составят налоговые и неналоговые доходы, остальные средства — это поступления из федерального бюджета, при этом сумма может быть скорректирована в течение года — часть федеральных средств может распределяться по регионам в течение года. Планируется, что к 2020 году доходная часть бюджета достигнет 153 млрд рублей.

Общий объем расходной части в 2018 году составит 156,7 миллиарда рублей, к 2020 году — 161 миллиард рублей.

Фонд оплаты труда бюджетников ежегодно будет составлять 76,7 миллиарда рублей.

В 2018 году половина расходной части бюджета, 80 миллиардов рублей, составят так называемые инвестиции в человеческий капитал — это расходы на образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику, спорт, социальные выплаты и улучшение жилищных условий.

Так, значительные суммы будут потрачены на ликвидацию в школах Башкирии второй смены, которая должна быть завершена к 2025 году. Это станет возможным за счет строительства новых школ (на эти цели заложено 3,4 млрд рублей) и капитального ремонта и расширения уже существующих учреждений образования. Планируется, что ежегодно в школах республика будет появляться 3,5 тысячи новых мест.

В сфере здравоохранения планируется реализация капиталоемкого проекта по созданию палатного корпуса республиканского онкодиспансера, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности.

В сфере культуры дополнительные средства будут выделены на проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан в 2019 году и Всемирной фольклориады в 2020 году. Ряд объектов культуры ждет реконструкция: среди них Башгосдрамтеатр им. М. Гафури, районные и сельские дворцы культуры.

Более двух миллиардов рублей ежегодно планируют тратить на создание условий для занятий физкультурой и спортом. Сюда включены расходы на содержание сборных команд Башкортостана, участие в соревнованиях разных уровней, господдержка спорта высших достижений. На сдачу нормативов ГТО ежегодно будет выделяться от 10 до 13 миллионов рублей. Также бюджетом запланирована реконструкция спортивных объектов. По словам министра финансов республики, ожидается поэтапное завершение строительства бассейна в микрорайоне Инорс, ледового катка в Орджоникидзевском районе, центра спортивной подготовки на улице Камышлинской (все — в Уфе) и реконструкция стадиона «Металлург» в Белорецке.

Около 3 миллиардов рублей ежегодно будут потрачены на улучшение жилищных условий жителей республики. Так, на единовременные социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка в 2018 году запланировано 325 миллионов рублей, ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек. Общий объем расходов по программе жилстройсбережений составит более 300 миллионов рублей.

О своем желании принять участие в обсуждении законопроекта заявили 133 человека, во время слушаний публично высказались 11 человек — говорили о путях решения проблем обманутых дольщиков, реконструкции систем водоснабжения в сельской местности, необходимости увеличить расходы на обеспечение лекарствами больных редкими заболеваниями и многом другом.

«Постоянные комитеты Государственного Собрания продолжат обсуждение законопроекта во втором чтении, — прокомментировал итоги публичных слушаний спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Предложения и замечания, озвученные гражданами, мы планируем использовать при дальнейшей доработке законопроекта и при построении бюджетной политики в республике в целом».

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