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15:07 (мск), источник: Informburo.kz

В КНБ РК сообщили об усилении мер безопасности на границе с Кыргызстаном

На границе с Кыргызстаном за два дня выявлено 112 нарушителей, из них 55 граждан Кыргызстана. Из Казахстана выдворены около 250 кыргызстанцев.

Источник: Informburo.kz

В Комитете национальной безопасности РК рассказали о ситуации на казахстанско-кыргызском участке границы.

«В связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщает, что с момента проведения Пограничной службой плановой операции число лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось», — говорится в сообщении.

10—11 октября в кыргызском направлении выехало более 18 500 человек, в Казахстан въехало — около 15 000, что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени.

«В результате проведённых мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан Кыргызской Республики, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства», — отметили в КНБ.

В ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды.

Совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Всего проверено свыше 8000 иностранцев, в том числе 2500 граждан Кыргызстана.

К административной ответственности привлечены 386 граждан Кыргызстана, выдворены за пределы РК — 242, сокращён срок пребывания — 69, подвергнуты административному аресту — 21 человек.

Наряду с этим, с учётом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов.

С вечера 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться большие очереди. Как пояснили в КНБ РК, на границе проходит плановая пограничная операция.

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