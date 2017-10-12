В КНБ РК сообщили об усилении мер безопасности на границе с Кыргызстаном
На границе с Кыргызстаном за два дня выявлено 112 нарушителей, из них 55 граждан Кыргызстана. Из Казахстана выдворены около 250 кыргызстанцев.
На границе с Кыргызстаном за два дня выявлено 112 нарушителей, из них 55 граждан Кыргызстана. Из Казахстана выдворены около 250 кыргызстанцев.
В Комитете национальной безопасности РК рассказали о ситуации на
«В связи с распространением информации о якобы закрытии
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«В результате проведённых мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан Кыргызской Республики, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства», — отметили в КНБ.
В ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды.
Совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Всего проверено свыше 8000 иностранцев, в том числе 2500 граждан Кыргызстана.
К административной ответственности привлечены 386 граждан Кыргызстана, выдворены за пределы РК — 242, сокращён срок пребывания — 69, подвергнуты административному аресту — 21 человек.
С вечера 10 октября на