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15:15 (мск), источник: Forbes.kz

Пресс-служба Сагинтаева опровергла слова премьера Кыргызстана

В четверг, 12 октября, пресс-служба премьер-министра Казахстана опубликовала заявление по поводу информации в СМИ о переговорах с главой правительства Кыргызстана.

Источник: Forbes.kz

Forbes.kz публикует полный текс заявления, размещенного на сайте премьер-министра РК.

В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба премьер-министра РК официально заявляет.

Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось. Имел место краткий подход г-на Сапара Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook.

Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана «дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности. На самом деле, правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.

Как сообщалось в казахстанских СМИ ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.

Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.

Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится.

Главная цель плановой пограничной операции — пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана.

Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.

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