В Узбекистане впервые появится закон по борьбе с экстремизмом

Источник: Sputnik

Информацию планах Узбекистана по разработке проекта закона «О противодействии экстремизму» сегодня в ходе пресс-конференции в Ташкенте озвучил специальный докладчик ООН по вопросам о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид.

По его словам, сегодня Генеральная прокуратура совместно с другими министерствами и ведомствами в рамках совершенствования нормативно-правовой базы разрабатывает закон «О противодействии экстремизму» и ООН готова внести свой вклад в этот процесс, если он потребуется.

«В нем, я надеюсь, будут определены такие понятия, как “экстремизм”, “экстремистская деятельность”, “экстремистская организация” и другие термины. Я надеюсь, что представителям широкой местной общественности и международного сообщества будет предоставлена возможность прокомментировать законопроект для извлечения выгод из международной передовой практики в области, которая является вызовом для страны», — отметил он.

«На сегодняшний день терминология, которая используется, очень слабо описывает, что конкретно является “экстремизмом”. Это целый ряд действий, которые не носят насильственного характера, например, подстрекательство. Я очень надеюсь, что данный закон разрешит эти разночтения и недопонимания», — сказал Ахмед Шахид.