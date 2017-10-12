В Узбекистане впервые появится закон по борьбе с экстремизмом
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан впервые в своей истории планирует принять отдельный закон, посвященный борьбе с экстремизмом, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан впервые в своей истории планирует принять отдельный закон, посвященный борьбе с экстремизмом, сообщает корреспондент Sputnik.
Информацию планах Узбекистана по разработке проекта закона «О противодействии экстремизму» сегодня в ходе
По его словам, сегодня Генеральная прокуратура совместно с другими министерствами и ведомствами в рамках совершенствования
«В нем, я надеюсь, будут определены такие понятия, как “экстремизм”, “экстремистская деятельность”, “экстремистская организация” и другие термины. Я надеюсь, что представителям широкой местной общественности и международного сообщества будет предоставлена возможность прокомментировать законопроект для извлечения выгод из международной передовой практики в области, которая является вызовом для страны», — отметил он.
«На сегодняшний день терминология, которая используется, очень слабо описывает, что конкретно является “экстремизмом”. Это целый ряд действий, которые не носят насильственного характера, например, подстрекательство. Я очень надеюсь, что данный закон разрешит эти разночтения и недопонимания», — сказал Ахмед Шахид.
Делегация во главе с Ахмедом Шахидом находится в республике со 2 октября. В ходе визита спецдокладчик успел провести встречи с представителями государственных организаций и институтов гражданского общества, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.