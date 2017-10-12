Врио главы Омской области Александр Бурков назначил трех советников
ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков назначил советников по внутренней политике, финансам и информационной политике, сообщила в четверг
ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков назначил советников по внутренней политике, финансам и информационной политике, сообщила в четверг
«Задачей советников Александра Буркова будет оперативное информирование главы региона о состоянии дел в соответствующих сферах и контроль за исполнением его поручений. Управление и внутренняя политика региона будут находиться в ведении Андрея Кузнецова, ответственным за финансовый блок назначен Дмитрий Ушаков, Олег Заремба будет курировать информационную политику региона», — говорится в сообщении.
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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Бурков был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ 9 октября 2017 года.