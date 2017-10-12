Скандальная дипломатия: подробности дела на консула Молдовы в Стамбуле

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в ведомстве, дипломата задержали в ходе спецоперации в Международном аэропорту Кишинева 16 ноября 2016 года. Сразу после задержания на тот момент исполняющий обязанности генпрокурора страны Эдуард Харунжен сообщил, что речь идет о Вячеславе Филипе.

«Генеральный консул Молдовы в Стамбуле предстанет перед судом по делу о пассивной коррупции… Вместе с ним перед законом предстанут почетный консул Сирии в Молдове и его брат», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, они оба обвиняются в даче взятки. Таким образом, антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и передала дело в отношении всех троих фигурантов в суд.

Как отметили в ведомстве, в период 2012—2016 годов получал взятки взамен на ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании, Ливана, Сирии и Ирака.

В прокуратуре добавили, что также он обвиняется в нарушении законодательства в части выдачи документов для въезда и нахождения на территории Молдавии для арабских граждан и в нарушении правил борьбы с международным терроризмом. Следователи отмечают, что в некоторых случаях дипломат способствовал выдаче виз в срочном режиме даже без присутствия человека в консульстве. Сообщается, что за свои услуги генконсул требовал 100−200 долларов.

«В этом же уголовном деле фигурирует почетный консул Сирии в Молдове, обвиняющийся в даче взяток нескольким людям для выдачи документов в консульстве Молдовы в Стамбуле», — отметили в прокуратуре, пояснив, что дипломат действовал через своего брата.

За оказание помощи в процессе выдачи документов консул требовал 1000−2000 долларов.