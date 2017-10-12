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16:30 (мск), источник: Вести Сочи

Назарбаев: С удовольствием задержался в Сочи — прекрасная погода

12 октября президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции главу Казахстана Нурсултана Назарбаева, поблагодарив его за то, что он остался на курорте после окончания саммита глав стран-участниц СНГ.

Назарбаев признался, что «с удовольствием задержался в Сочи — прекрасная погода». По его словам, Россия для Казахстана — важный и надежный партнер. В свою очередь Путин отметил, что его встречи с Назарбаевым проходят регулярно.

«Обстановка и дела этого требуют, наше с вами общение — это существенный фактор в развитии межгосударственных связей… Нам есть о чем поговорить по двусторонним вопросам, объем нашего сотрудничества очень большой — и в политической сфере, и в сфере безопасности, и в экономике», — заявил российский президент.

После двусторонних переговоров Путин и Назарбаев встретились с представителями крупных немецких компаний, работающих в России.

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