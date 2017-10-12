Назарбаев: С удовольствием задержался в Сочи — прекрасная погода

Назарбаев признался, что «с удовольствием задержался в Сочи — прекрасная погода». По его словам, Россия для Казахстана — важный и надежный партнер. В свою очередь Путин отметил, что его встречи с Назарбаевым проходят регулярно.

«Обстановка и дела этого требуют, наше с вами общение — это существенный фактор в развитии межгосударственных связей… Нам есть о чем поговорить по двусторонним вопросам, объем нашего сотрудничества очень большой — и в политической сфере, и в сфере безопасности, и в экономике», — заявил российский президент.