США выходят из ЮНЕСКО

Источник: AP 2017

«Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — Прим. ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, однако США сохранят статус наблюдателя при организации.

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова уже выразила сожаление шагом Вашингтона.

Она напомнила, что в 2011 году, после приостановления финансового участия Вашингтона в организации, она говорила, что «ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО».

«Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией», — подчеркнула она.