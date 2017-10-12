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16:19 (мск), источник: РИА Новости

США выходят из ЮНЕСКО

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации, объявил Госдепартамент.

Источник: AP 2017

«Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — Прим. ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, однако США сохранят статус наблюдателя при организации.

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова уже выразила сожаление шагом Вашингтона.

Она напомнила, что в 2011 году, после приостановления финансового участия Вашингтона в организации, она говорила, что «ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО».

«Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией», — подчеркнула она.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.

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