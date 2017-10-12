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16:49 (мск), источник: PROUFU.ru

Главу управления капстроительства Уфы Марата Гареева отстранили от должности

Советский районный суд отстранил от должности начальника управления капитального строительства администрации города Уфы Марата Гареева на время следствия и суда по уголовному делу, сообщает Следственное управление СКР по Республике Башкортостан.

Марата Гареева обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном обороте специальных технических средств — устройства для прослушивания.

Напомним, что, по версии следствия, Гареев с другими чиновниками столичной администрации причастен к махинациям с бюджетными средствами, которые выделялись для переселения жильцов из ветхих и аварийных домов. В общей сложности бюджету был причинен ущерб в 1 млрд рублей.

В феврале 2017 года во время обыска в доме Гареева обнаружили подслушивающее устройство, что стало поводом для возбуждения нового уголовного дела.

Практически одновременно с этим администрация Уфы подала иски к 11 строительным компаниям, у которых требуют вернуть выкупную цену земли и недвижимости, которая изымалась в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

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