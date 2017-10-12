Главу управления капстроительства Уфы Марата Гареева отстранили от должности

Марата Гареева обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном обороте специальных технических средств — устройства для прослушивания.

Напомним, что, по версии следствия, Гареев с другими чиновниками столичной администрации причастен к махинациям с бюджетными средствами, которые выделялись для переселения жильцов из ветхих и аварийных домов. В общей сложности бюджету был причинен ущерб в 1 млрд рублей.

В феврале 2017 года во время обыска в доме Гареева обнаружили подслушивающее устройство, что стало поводом для возбуждения нового уголовного дела.