Путин внезапно пригласил Назарбаева на встречу с бизнесменами из Германии

Источник: Nur.kz

Российский президент Владимир Путин пригласил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева на всипечу с бизнесменами из Германии, заявив, что он «не не только не помешает, а наоборот», передает РБК.

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Президент Владимир Путин провел в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи встречу с немецкими бизнесменами, которую организовал Восточный комитет немецкой экономики. Путин обсудил с ними влияние американских санкций на двусторонние отношения.

На встречу Путин пришел «не один», он пригласил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Он не только не помешает, а наоборот», — заверил Путин, добавив, что немецкие бизнесмены смогут поговорить с президентом еще одной страны, с которой работает Восточный комитет.

Назарбаев счел встречу с немецкими бизнесменами «подарком». Президент Казахстана также поблагодарил Путина за то, что тот не стал говорить по-немецки.

«Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал», — признался Назарбаев.

Восточный комитет немецкой экономики представлял его председатель Вольфганг Бюхеле.

«Мы поддерживаем негативное отношение ЕС и федерального правительства Германии к этим санкциям (США. — РБК)​. Мы говорим об опасности экстерриториального применения этих санкций», — заявил Бюхеле.

Ожидалось, что предметом встречи Путина с представителями крупных немецких компаний Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Wintershall, Metro и Nord Stream будет поставка в Крым турбин Siemens в обход санкций.