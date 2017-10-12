Прокуратура Волгоградской области отметила свое 95-летие
12 октября в прокуратуре Волгоградской области состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию создания ведомства.
12 октября в прокуратуре Волгоградской области состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию создания ведомства.
В мероприятии приняли участие представители региональных силовых и правоохранительных органов.
Началось собрание с тожественного открытия музея прокуратуры Волгоградской области.
Поздравляя коллег со знаменательной датой, прокурор Волгоградской области Максим Олегович Ершов отметил, что приказ о создании прокуратуры Царицынской губернии был издан 1 сентября 1922 года. В январе 1937 года прокуратура получила статус прокуратуры Сталинградской области.
За годы Великой Отечественной войны в ряды
Органы прокуратуры Волгоградской области прошли сложный исторический путь становления, в основе которого лежит самоотверженный труд нескольких поколений сотрудников прокуратуры.
Особые слова благодарности были адресованы ветеранам ведомства, на опыт и знания которых опирается молодое поколение.
Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом.
Отметим, что между прокуратурой и администрацией Волгоградской области налажена совместная системная работа по таким приоритетным направлениям как обеспечение социальной защиты населения, наведение порядка в сфере трудового законодательства и исключения фактов выплат «серых» зарплат, а также в сфере ЖКХ, потребительского рынка, градостроительной отрасли, экологии, транспортного обслуживания населения.