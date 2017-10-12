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17:33 (мск), источник: РИАЦ

Прокуратура Волгоградской области отметила свое 95-летие

12 октября в прокуратуре Волгоградской области состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию создания ведомства.

Источник: РИАЦ

В мероприятии приняли участие представители региональных силовых и правоохранительных органов.

Началось собрание с тожественного открытия музея прокуратуры Волгоградской области.

Поздравляя коллег со знаменательной датой, прокурор Волгоградской области Максим Олегович Ершов отметил, что приказ о создании прокуратуры Царицынской губернии был издан 1 сентября 1922 года. В январе 1937 года прокуратура получила статус прокуратуры Сталинградской области.

За годы Великой Отечественной войны в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии было призвано 160 сотрудников прокуратуры. Многие из сталинградских прокуроров уходили на фронт добровольцами и погибали в боях за Родину.

Органы прокуратуры Волгоградской области прошли сложный исторический путь становления, в основе которого лежит самоотверженный труд нескольких поколений сотрудников прокуратуры.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам ведомства, на опыт и знания которых опирается молодое поколение.

Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом.

Отметим, что между прокуратурой и администрацией Волгоградской области налажена совместная системная работа по таким приоритетным направлениям как обеспечение социальной защиты населения, наведение порядка в сфере трудового законодательства и исключения фактов выплат «серых» зарплат, а также в сфере ЖКХ, потребительского рынка, градостроительной отрасли, экологии, транспортного обслуживания населения.

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