Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
7 полезных осенних продуктов
Телекомпания НТВ выбрала новых ведущих для «Жди меня»
Заявления России «лживы»: Польша ответила на слова о танках НАТО
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
17:46 (мск), источник: РИА Новости

Турция ужесточит контроль за судами, заходящими в Крым

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма, заявила в четверг его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма «токсичную атмосферу», чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией. Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и ареста их капитанов.

По информации Сарган, после визита Луценко в Анкару 6 октября руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается, что в Турцию не пропускаются «суда, прибывающие из региона Крыма и его портов». Сарган также заявила о введении жесткой системы контроля, которая предусматривает право запросить у судов документы о выходе из последнего порта, а также записи бортового журнала.

«Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство в форме «Этим мы заявляем и подтверждаем, что последней точкой отбытия этого судна, которое возвращается в наш порт, не является крымский порт, оно не идет из этого порта в крымские», — приводит Сарган выдержки из письма торгово-промышленной палаты Турции.

Предполагается, что эти действия применяются ко всем судам без исключений, «несмотря на владельца, флаги судов и то, являются они загруженными или нет».

При условии выполнения этого предписания «турецкие портовые органы могут влиять на все без исключения суда, направляющиеся через Босфор», говорится в сообщении Сарган.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Немецкие СМИ объяснили, почему российские С-400 покупает 'весь мир'
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
США выходят из ЮНЕСКО
Путин уволил губернатора Псковской области
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь