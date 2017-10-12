Турция ужесточит контроль за судами, заходящими в Крым
КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма, заявила в четверг его
КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма, заявила в четверг его
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма «токсичную атмосферу», чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией. Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и ареста их капитанов.
По информации Сарган, после визита Луценко в Анкару 6 октября руководство палаты судоходства
«Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство в форме «Этим мы заявляем и подтверждаем, что последней точкой отбытия этого судна, которое возвращается в наш порт, не является крымский порт, оно не идет из этого порта в крымские», — приводит Сарган выдержки из письма
При условии выполнения этого предписания «турецкие портовые органы могут влиять на все без исключения суда, направляющиеся через Босфор», говорится в сообщении Сарган.