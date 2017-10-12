Турция ужесточит контроль за судами, заходящими в Крым

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма «токсичную атмосферу», чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией. Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и ареста их капитанов.

По информации Сарган, после визита Луценко в Анкару 6 октября руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается, что в Турцию не пропускаются «суда, прибывающие из региона Крыма и его портов». Сарган также заявила о введении жесткой системы контроля, которая предусматривает право запросить у судов документы о выходе из последнего порта, а также записи бортового журнала.

«Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство в форме «Этим мы заявляем и подтверждаем, что последней точкой отбытия этого судна, которое возвращается в наш порт, не является крымский порт, оно не идет из этого порта в крымские», — приводит Сарган выдержки из письма торгово-промышленной палаты Турции.

Предполагается, что эти действия применяются ко всем судам без исключений, «несмотря на владельца, флаги судов и то, являются они загруженными или нет».