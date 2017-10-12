Депутат Госдумы: Калининградская область может усилить группировку «Искандеров» в ответ на действия Польши

Депутат подчеркнул, что РФ обязательно примет ответные меры. «Не только частей и подразделений, но и средств поражения. Например, усиление группировки тех же “Искандеров”, в том числе в Калининграде», — сказал парламентарий.

По его словам, Польша не согласовывает развёртывание танковой дивизии с Россией, что категорически запрещено международными договорённостями. В министерстве обороны РФ разделяют точку зрения депутата.

«Вопреки всем заявлениям НАТО и США о незначительности стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ)», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.