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18:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин отметил неудовлетворительное состояние инвестиционного климата в Нижегородской области

Как заявил по итогам заседания правительства Нижегородской области врио губернатора Глеб Никитин, отчёт и прогноз социально-экономического развития содержит разной направленности выводы и динамику: есть и позитивные результаты, и негативные.

Источник: РИА "Новости"

В качестве положительного примера глава региона привёл рост промышленного производства, которое «ни разу не падало в последние годы и демонстрирует рост достаточно значительный на фоне регионов-лидеров».

Что касается негативных примеров, то большинство из них Никитин объяснил кризисом в экономике в целом и нестабильной макроэкономической ситуацией, но признал, что есть и другие факторы. «Мы обсуждали, на мой взгляд, неудовлетворительное состояние инвестиционного климата. Мы находимся не на самых лучших местах. Даже во второй половине списка по оценкам Агентства стратегических инициатив, в частности», — отметил он.

Также врио губернатора удивил низкий показатель получения федеральной поддержки. «Удивительно, на мой взгляд, что с учётом значимости региона и близости к Москве, оказались среди аутсайдеров по получению федеральной поддержки. Я считаю, здесь огромный потенциал, чтобы убеждать, что мы сможем эффективно использовать такую поддержку. В том числе, обеспечить её бюджетную эффективность для Российской Федерации», — сказал Глеб Никитин, добавив, что сделает всё возможное, чтобы эту поддержку увеличить.

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