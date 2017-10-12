Глеб Никитин отметил неудовлетворительное состояние инвестиционного климата в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

В качестве положительного примера глава региона привёл рост промышленного производства, которое «ни разу не падало в последние годы и демонстрирует рост достаточно значительный на фоне регионов-лидеров».

Что касается негативных примеров, то большинство из них Никитин объяснил кризисом в экономике в целом и нестабильной макроэкономической ситуацией, но признал, что есть и другие факторы. «Мы обсуждали, на мой взгляд, неудовлетворительное состояние инвестиционного климата. Мы находимся не на самых лучших местах. Даже во второй половине списка по оценкам Агентства стратегических инициатив, в частности», — отметил он.