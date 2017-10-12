Глеб Никитин отметил неудовлетворительное состояние инвестиционного климата в Нижегородской области
Как заявил по итогам заседания правительства Нижегородской области врио губернатора Глеб Никитин, отчёт и прогноз
Как заявил по итогам заседания правительства Нижегородской области врио губернатора Глеб Никитин, отчёт и прогноз
В качестве положительного примера глава региона привёл рост промышленного производства, которое «ни разу не падало в последние годы и демонстрирует рост достаточно значительный на фоне регионов-лидеров».
Что касается негативных примеров, то большинство из них Никитин объяснил кризисом в экономике в целом и нестабильной макроэкономической ситуацией, но признал, что есть и другие факторы. «Мы обсуждали, на мой взгляд, неудовлетворительное состояние инвестиционного климата. Мы находимся не на самых лучших местах. Даже во второй половине списка по оценкам Агентства стратегических инициатив, в частности», — отметил он.
Также врио губернатора удивил низкий показатель получения федеральной поддержки. «Удивительно, на мой взгляд, что с учётом значимости региона и близости к Москве, оказались среди аутсайдеров по получению федеральной поддержки. Я считаю, здесь огромный потенциал, чтобы убеждать, что мы сможем эффективно использовать такую поддержку. В том числе, обеспечить её бюджетную эффективность для Российской Федерации», — сказал Глеб Никитин, добавив, что сделает всё возможное, чтобы эту поддержку увеличить.